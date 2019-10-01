Экономика
Российская газетаВенесуэла провела платеж по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России. При этом сумма не названа, но по другим данным платеж произведен в рублях. Ранее заместитель министра финансов Сергей Сторчак говорил, что Россия предоставляет такую возможность всем должникам.
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Нормандская четверка соберется в Париже
В ведомстве отметили, что в настоящее время уже сложились условия для проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате, которая поспособствует достижению прогресса на пути прочного урегулирования конфликта на Украине.
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Не менее 15 человек пострадали в столице Ирака в результате разгона протестов, передает иракский телеканал al-Sumaria.
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