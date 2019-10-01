Экономика
Lenta.ruВенесуэла расплатилась с Россией рублями
Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, расчет был произведен в рублях.
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Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию
США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
РИА Новости вчера в 19:17
Гаджеты
Представлены экшн-камеры GoPro Hero 8 Black и GoPro Max
Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 8 Black, ставшую продолжением предыдущих моделей, а также GoPro Max с двумя объективами для съёмки 360-градусного видео.
MobiDevices вчера в 13:08
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Армия и оружие
Российская авиация возобновила удары по боевикам в сирийской Латакии
Евразия Daily вчера в 07:49
Культура
Названа мешавшая Фредди Меркьюри в интимной жизни вредная привычка
Известия вчера в 22:28
Экономика
Glencore удаляется от нефти
QHG Trading тогда получила контракт от нефтекомпании на продажу от 4,5 млн тонн нефти до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 18:47
Культура
Малахов заговорил на киргизском
Телеведущий Андрей Малахов попросил прощения перед киргизами. Об этом он заявил в эфире своей передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия».
Lenta.ru вчера в 20:11
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Здоровье
Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением
Повышенное давление может увеличить риск развития сердечного приступа, тромбоза и инсульта.
Волгоградская правда вчера в 23:19
Политика
Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет
Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
ФАН вчера в 00:43
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Экономика
ВТО резко ухудшила прогноз роста мировой торговли на 2019 год
Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.
Интерфакс вчера в 06:39
Экономика
Обманутых дольщиков может стать вдвое больше
Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.
Известия вчера в 18:32
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Общество
Вся Сеть не может найти леопарда на фото
Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.
Телеканал 360° 29 сентября в 13:17
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Народные новости 30 сентября в 23:39
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета вчера в 19:58
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 13:44
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 30 сентября в 03:38
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Интерфакс вчера в 21:36
Общество
В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»
За нарушение нового регламента предусмотрены штрафы до 250-ти тысяч долларов.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 30 сентября в 07:22
Политика
Нежелание Кучмы подписать соглашение с ЛНР и ДНР обошли с помощью писем
Стороны направили пять писем (со стороны ОБСЕ, России, Украины, непризнанных ЛНР и ДНР) на имя представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, а не поставив пять подписей под одним документом.
РБК вчера в 15:14
Политика
В России сократился срок трудового стажа для получения гражданства
В России 2 октября вступил в силу закон, который сокращает необходимый трудовой стаж для получения гражданства, сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 20:05
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24