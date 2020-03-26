Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на местные СМИ. На нефтяную промышленность Боливарианской республики повлияли американские санкции, срыв сделки ОПЕК+, а также пандемия коронавируса.

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

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