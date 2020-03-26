Энергетика
Lenta.ruВенесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель
Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на местные СМИ. На нефтяную промышленность Боливарианской республики повлияли американские санкции, срыв сделки ОПЕК+, а также пандемия коронавируса.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Комментарии
Политика
Украина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Общество
Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке.
Экономика
Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
Здоровье
Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты
Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе "Об обращении лекарственных средств", позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент Российской Федерации во время официального обращения к россиянам по ситуации с распространением коронавируса, объявил о том, что следующая неделя с 28 марта по 5 апреля станет нерабочей, с сохранением заработной платы .
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Хоккей
«Сибирь» прокомментировала досрочное завершение сезона в КХЛ
Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" прокомментировал досрочное завершение сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает Twitter команды.
Политика
В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
Общество
В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины
Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Культура
На 38-м году жизни умер актёр Сергей Смирнов
25 марта на 38 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Театра Российской армии Сергей Смирнов.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Турции число зараженных коронавирусом возросло до 3629
Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1000, до 3629, число умерших до 75, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Армия и оружие
На видео попали учения войск РХБ защиты против коронавируса
По приказу президента России Владимира Путина, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны провести учения по устранению угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекции в срок с 25 по 28 марта, сообщает телеканал «Звезда».
Футбол
Алаба хочет играть в Ла Лиге. Им интересуется «Реал»
По данным Kicker, австриец предпочитает Ла Лигу чемпионату Англии. В Испании Алабой интересуется «Реал».
Общество
В США подали рекордное число заявлений на пособие по безработице
В США на фоне эпидемии коронавируса за неделю заявки на получение пособий по безработице подали рекордные 3,2 миллиона человек.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.