Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила ранее распространенную СМИ информацию о том, что США одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для американских и европейских нефтяных компаний.
США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов.
Авторы статьи, среди которых профессор Бирмингемского университета Патрик Портер, директор по политическим вопросам аналитического центра США Defense Priorities Бенджамин Фридман и старший научный сотрудник Института Катона Джастин Логан, заявили, что США и их партнерам в НАТО следует желать того, что делает Украина.