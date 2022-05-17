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Венесуэла сообщила о снятии США запрета на работу нефтяных компаний в стране

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила ранее распространенную СМИ информацию о том, что США одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для американских и европейских нефтяных компаний.
Российская газета
Дипломатические отношения с Венесуэлой были разорваны США из-за обвинений в фальсификации выборов президента Николаса Мадуро.
News.ru
США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов.
РИА Новости
После политического застоя, когда экономические условия в Венесуэле резко ухудшились, Вашингтон хочет побудить режим Мадуро к переговорам со своими противниками.
Газета.Ru

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В США одобрили возобновление работы американских нефтяных компаний в Венесуэле
ТК Звезда17:02
США смягчили санкции в отношении Венесуэлы
Известия17:29
Венесуэла подтвердила снятие санкций США на работу нефтяников в стране
РБК17:25
Вице-президент Венесуэлы Родригес подтвердила разрешение США на работу нефтяников в стране
Lenta.ru18:00
Венесуэла подтвердила снятие ограничений на работу в стране компаний из США и Европы
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В Венесуэле подтвердили разрешение США на работу нефтяников в стране
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США одобрили возобновление работы нефтяников в Венесуэле
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