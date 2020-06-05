Политика
Наша версияМИД Франции опроверг нахождение Гуаидо в посольстве страны в Каракасе
Ранее венесуэльские власти призвали Францию выдать оппозиционера. В МИД Франции сообщили, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо не находится в посольстве страны в Каракасе, добавив, что неоднократно говорили об этом властям Венесуэлы. Соответствующую информацию приводит Reuters.
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Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
РБК вчера в 15:01
Политика
Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Силовое давление на бизнес в России недопустимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:05
Общество
В США разработают меры по защите инвесторов, работающих с Китаем
Вашингтон, 5 июня 2020, 10:10 — REGNUM Министерство финансов США за 60 дней выработает меры по защите американских инвесторов, работающих с Китаем.
REGNUM 03:10
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб
В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Российская газета 06:25
Происшествия
Главу российского госфонда задержали
Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 13:56
Общество
В Петербурге ожидают аномальное тепло
Аномальную погоду ожидают в Москве (на 6 градусов выше нормы), а также в Псковской, Новгородской областях, в Коми, на севере Урала и в Перми (на 10 градусов выше нормы) По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Петербурге будет в среднем 21 градус тепла, в воскресенье — + 25, в понедельник, вторник и среду — от + 25 до + 27 градусов.
Сергиевские Куранты 05:33
Происшествия
Бывшего замглавы Пенсионного фонда России перевели под домашний арест
«Только что Басманный суд Москвы отказал в ходатайстве следователя и изменил нашему подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, срок которого установил до 9 июля», — приводит его слова ТАСС.
Известия 06:14
Общество
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Lenta.ru 03 июня в 14:34
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна
РИА Новости 05:16
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км
В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости 06:29
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Наука
Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра
Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
Evo-rus.com вчера в 03:04
Футбол
Французы, которых сборная Романцева обыграла 21 год назад — как они выглядят сейчас?
5 июня 1999 года, ровно 21 год назад, сборная России совершила настоящее чудо.
Чемпионат 02:00
Политика
КПРФ начала агитацию против поправок в Конституцию
В марте 43 депутата Госдумы от КПРФ воздержались во время голосования по закону о поправках.
Эхо Москвы 05:30
Кино
Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»
Kinonews.ru 05:27
Авто
Отечественная Lada покинула авторынок Евросоюза
Как отмечает издание, последняя партия машин Lada была отгружена со склада импортера «АвтоВАЗа» в Германии ещё в марте 2020 года, и новых автомобилей уже не будет.
Тарантас Ньюс 03 июня в 07:59
Футбол
Дюков: «Доходы клубов из-за коронавируса упали более чем на 50%»
Президент РФС Александр Дюков поведал о том, насколько сильно ситуация с пандемией коронавируса сказалась на клубах и других футбольных организациях.
Евро-футбол.ру 05:42
Происшествия
Эколог назвал «смешной» версию причины ЧП в Норильске
Московский Комсомолец вчера в 09:32
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
Общество
В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Происшествия
Самарский турист пытался проехать в Крым за взятку
В Керчи сотрудники ГИБДД задержали 38-летнего водителя из Самарской области, который пытался в качестве туриста проехать на полуостров за взятку.
Российская газета 05:23
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09