Политика

Наша версияНаша версияМИД Франции опроверг нахождение Гуаидо в посольстве страны в Каракасе

Ранее венесуэльские власти призвали Францию выдать оппозиционера. В МИД Франции сообщили, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо не находится в посольстве страны в Каракасе, добавив, что неоднократно говорили об этом властям Венесуэлы. Соответствующую информацию приводит Reuters.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Париж опроверг заявления о нахождении Гуайдо в посольстве Франции в Каракасе

Газета.Ru06:00

В Венесуэле призвали посольство Франции выдать скрывающегося Гуаидо

Московский Комсомолец00:40

МИД Франции не подтвердил информацию о нахождении Гуайдо в посольстве

Аргументы и Факты06:30

В Париже опровергли сообщение о нахождении Гуаидо в посольстве в Каракасе

РИА Новости05:27

Венесуэла потребовала от Франции выдать спрятавшегося в посольстве Гуайдо

Взгляд.ру01:12

В Венесуэле подтвердили, что Хуан Гуайдо скрывается в посольстве Франции

REGNUM00:47

МИД Франции опроверг заявление о нахождении Гуайдо в посольстве страны в Каракасе

ТАСС05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

РБК вчера в 15:01
1
Политика

Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске

Силовое давление на бизнес в России недопустимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:05
Общество

В США разработают меры по защите инвесторов, работающих с Китаем

Вашингтон, 5 июня 2020, 10:10 — REGNUM Министерство финансов США за 60 дней выработает меры по защите американских инвесторов, работающих с Китаем.
REGNUM 03:10
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб

В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Российская газета 06:25
Происшествия

Главу российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 13:56
375
Общество

В Петербурге ожидают аномальное тепло

Аномальную погоду ожидают в Москве (на 6 градусов выше нормы), а также в Псковской, Новгородской областях, в Коми, на севере Урала и в Перми (на 10 градусов выше нормы) По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Петербурге будет в среднем 21 градус тепла, в воскресенье — + 25, в понедельник, вторник и среду — от + 25 до + 27 градусов.
Сергиевские Куранты 05:33
3
Происшествия

Бывшего замглавы Пенсионного фонда России перевели под домашний арест

«Только что Басманный суд Москвы отказал в ходатайстве следователя и изменил нашему подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, срок которого установил до 9 июля», — приводит его слова ТАСС.
Известия 06:14
Общество

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
12
Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Lenta.ru 03 июня в 14:34
1,2K
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
85
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
146
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

РИА Новости 05:16
28
Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
3,2K
Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
2,6K
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км

В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
1,4K
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости 06:29
Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
334
Наука

Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра

Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
Evo-rus.com вчера в 03:04
57
Футбол

Французы, которых сборная Романцева обыграла 21 год назад — как они выглядят сейчас?

5 июня 1999 года, ровно 21 год назад, сборная России совершила настоящее чудо.
Чемпионат 02:00
Политика

КПРФ начала агитацию против поправок в Конституцию

В марте 43 депутата Госдумы от КПРФ воздержались во время голосования по закону о поправках.
Эхо Москвы 05:30
Кино

Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»

Kinonews.ru 05:27
Авто

Отечественная Lada покинула авторынок Евросоюза

Как отмечает издание, последняя партия машин Lada была отгружена со склада импортера «АвтоВАЗа» в Германии ещё в марте 2020 года, и новых автомобилей уже не будет.
Тарантас Ньюс 03 июня в 07:59
306
Футбол

Дюков: «Доходы клубов из-за коронавируса упали более чем на 50%»

Президент РФС Александр Дюков поведал о том, насколько сильно ситуация с пандемией коронавируса сказалась на клубах и других футбольных организациях.
Евро-футбол.ру 05:42
Происшествия

Эколог назвал «смешной» версию причины ЧП в Норильске

Московский Комсомолец вчера в 09:32
22
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
14
Общество

В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Политика

Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
36
Происшествия

Самарский турист пытался проехать в Крым за взятку

В Керчи сотрудники ГИБДД задержали 38-летнего водителя из Самарской области, который пытался в качестве туриста проехать на полуостров за взятку.
Российская газета 05:23
2
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
4
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное