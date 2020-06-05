Ранее венесуэльские власти призвали Францию выдать оппозиционера. В МИД Франции сообщили, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо не находится в посольстве страны в Каракасе, добавив, что неоднократно говорили об этом властям Венесуэлы. Соответствующую информацию приводит Reuters.

МИД Франции опроверг нахождение Гуаидо в посольстве страны в Каракасе

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