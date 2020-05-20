Политика
Вести.RuВенесуэла вновь пытается вернуть свое золото
Власти страны подали в лондонский суд иск против Банка Англии. Это далеко не первая попытка, однако результатов пока нет. Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
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Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей Грачевой
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Общество
На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК вчера в 21:36
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео
В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря. Кадры публикует телеканал «Звезда».
ФАН 01:01
Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
Общество
В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса
За последние сутки еще у 23 жителей Кузбасса подтвердился диагноз COVID-19, об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Известия 01:06
Здоровье
Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом
Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:55
Общество
5 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии
В Удмуртии, по состоянию на утро 17 мая, выявлено еще 5 случаев новой коронавирусной инфекции.
Известия Удмуртской Республики 17 мая в 03:30
Общество
Кембриджский университет не планирует очных лекций до лета 2021 года
Кембриджский университет не планирует возобновлять очные лекции для студентов до лета 2021 года в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА
Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru вчера в 01:40
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru вчера в 08:54
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Кино
На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»
На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России вчера в 07:44
Здоровье
Идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года поддержал Минздрав
Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что идея поднять минимальный возраст продажи алкоголя в России до 21 года является хорошей и полезной.
Live24 вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака
В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
Sunmag.me вчера в 09:20
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости вчера в 08:15
Здоровье
Сразу пять детдомов на Камчатке закрывают на карантин по коронавирусу
"На полностью закрытый режим работы планируется перевести пять учреждений для детей сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизове", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 00:42
Игры
Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
Чемпионат вчера в 14:34
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Происшествия
В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса
Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:21
Армия и оружие
В США вспомнили о советской супергаубице
Youtube Американское издание The National Interest вспомнило о советской супергаубице - самоходной минометной установке 2Б1 "Ока".
РЕН ТВ вчера в 16:28
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52