Политика

Вести.RuВести.RuВенесуэла вновь пытается вернуть свое золото

Власти страны подали в лондонский суд иск против Банка Англии. Это далеко не первая попытка, однако результатов пока нет. Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
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Венесуэла через суд потребовала у Банка Англии вернуть золото на $1 млрд

РБКвчера в 23:13

Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото

Комсомольская правдавчера в 23:07

Венесуэла судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки

Московский Комсомолецвчера в 18:51

ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии

News.ruвчера в 18:58

Reuters: Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть золото на $1 млрд

ТАССвчера в 19:58

Венесуэла подала иск против Банка Англии

Взгляд.рувчера в 18:35

СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки

РИА Новостивчера в 18:25
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Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей Грачевой

Газета.Ru вчера в 18:38
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Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com вчера в 16:55
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Общество

На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола

На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК вчера в 21:36
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Армия и оружие

Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем попал на видео

В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ над нейтральными водами Черного моря. Кадры публикует телеканал «Звезда».
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Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
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Общество

В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса

За последние сутки еще у 23 жителей Кузбасса подтвердился диагноз COVID-19, об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Известия 01:06
Здоровье

Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом

Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:55
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Общество

5 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии

В Удмуртии, по состоянию на утро 17 мая, выявлено еще 5 случаев новой коронавирусной инфекции.
Известия Удмуртской Республики 17 мая в 03:30
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Общество

Кембриджский университет не планирует очных лекций до лета 2021 года

Кембриджский университет не планирует возобновлять очные лекции для студентов до лета 2021 года в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Хоккей

Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА

Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
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Шоу-бизнес

Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса

Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
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Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru вчера в 08:54
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Кино

На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»

На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России вчера в 07:44
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Здоровье

Идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года поддержал Минздрав

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что идея поднять минимальный возраст продажи алкоголя в России до 21 года является хорошей и полезной.
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Шоу-бизнес

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака

В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
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На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
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Сразу пять детдомов на Камчатке закрывают на карантин по коронавирусу

"На полностью закрытый режим работы планируется перевести пять учреждений для детей сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизове", - говорится в сообщении.
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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

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Коммерсантъ вчера в 12:48
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса

Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Армия и оружие

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Youtube Американское издание The National Interest вспомнило о советской супергаубице - самоходной минометной установке 2Б1 "Ока".
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На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
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