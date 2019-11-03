Политика
ТАССВенесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора
"Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении. По словам МИД, сальвадорские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 48 часов.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Газета.Ru 15:49
Культура
Умер известный композитор Владлен Неплох
Неплох был известным джазовым музыкантом, играл в нескольких оркестрах, в том числе в оркестре Вайнштейна.
Lenta.ru 15:47
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»
Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
REGNUM 14:42
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Политика
Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу»
Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
Известия 13:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Здоровье
Врачи перечислили пять самых вредных продуктов для гипертоников
Основными продуктами, которые стоит исключить из рациона являются соленое мясо, готовые супы, кетчупы и большинство видов сыров.
Суть событий 07:38
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 21:43
Общество
105 лет назад в США был выдан патент на прототип бюстгальтера
Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин.
Газета.Ru 15:59
Политика
США могут отказаться от введения пошлин на автомобили из ЕС
Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от введения в ноябре заградительных тарифов на импортируемые в страну автомобили из ЕС.
Daily Storm 12:14
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию медицины в российских регионах
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала Голикова.
Lenta.ru 09:16
Хоккей
Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском 13:05
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM вчера в 11:30
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36
Происшествия
Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
Российская газета 11:51
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
Кубанские новости вчера в 09:30
Космос
Строящиеся новые прототипы «Звездолета» засняли с дрона
Предприятие во Флориде было заснято при помощи дрона Джоном Винкоппом (John Winkopp) 17 октября; на видео можно заметить строящийся корпус Mk2, а также детали для будущего Mk4.
Популярная механика 31 октября в 19:02
Общество
Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019
30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
Passion.ru 06:08
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Гаджеты
Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake
Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
The GEEK вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00