Политика

ТАССТАССВенесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора

"Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении. По словам МИД, сальвадорские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 48 часов.
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Венесуэла намерена выслать из страны сальвадорский дипкорпус

РИА Новости10:38

Венесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
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