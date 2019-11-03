Политика
ТАССВенесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора
"Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении. По словам МИД, сальвадорские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 48 часов.
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«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Комсомольская правда вчера в 13:48
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Верховная рада Украины не разрабатывает новый закон об особом статусе Донбасса, заявила депутат и глава комитета по вопросам интеграции с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью газете «Сегодня».
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Игры
Blizzard выпустила ролик в честь 25-летия Warcraft
В 2004 году Blizzard выпустила MMORPG World of Warcraft, ставшую одной из самых прибыльных игр в истории.
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Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
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Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.
Lenta.ru 14:22
Кино
Названа дата выхода нового фильма о Человеке-пауке
Профиль вчера в 13:06
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Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой
AstroNews.ru 01 ноября в 02:26
Футбол
Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас
Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
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Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
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Появилось видео нового показательного номера Алены Косторной
Российская фигуристка Алена Косторная продемонстрировала зрителям новый показательный номер в рамках этапа Гран-при во Франции.
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Здоровье
Больное место: Путин выделил на здравоохранение еще 500 млрд рублей
В Калининград Владимир Путин прилетел обсудить с губернаторами проблемы здравоохранения.
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Адвокат Буркова опротестовал решение Израиля о его экстрадиции в США
Защита россиянина Алексея Буркова подала апелляцию на решение министра юстиции Израиля о его экстрадиции в США.
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
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Как стало известно в сентябре, в Ульяновской областной клинической больнице появилась нейронавигационная установка, которая позволяет вычислить наименее травмирующий путь к опухоли.
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Бабченко сообщил, что покинул Украину
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