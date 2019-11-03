Политика

ТАССТАССВенесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора

"Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении. По словам МИД, сальвадорские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 48 часов.
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