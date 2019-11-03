Политика
REGNUMВенесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора
Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.
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Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
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Шоу-бизнес
Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская
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Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука
Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.
Футбол
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Шоу-бизнес
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Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Наука
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.
Культура
Сочи присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»
В 2019 году Всероссийская акция «Ночь искусств» в Сочи стартует вечером 3 ноября под слоганом «Искусство объединяет».
Футбол
«Краснодар» отыграл два мяча с «Ростовом» на последних минутах
"Быки" оба своих мяча забили уже в компенсированное время.
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Московский футбольный клуб «Динамо» после смены главного тренера постепенно выходит из кризиса.
Хоккей
Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Общество
Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Происшествия
Россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции
Граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон, сообщает французский информационный портал Courrier picard.