Политика

REGNUMREGNUMВенесуэла высылает из страны дипломатический корпус Сальвадора

Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.
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Венесуэла намерена выслать из страны сальвадорский дипкорпус

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