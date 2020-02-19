Экономика
ВедомостиВенесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года. Договор предполагает производство банкнот номиналом от 10 000 до 50 000 боливаров.
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Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.Ведомости01:56
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