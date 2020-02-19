с чего всё началось

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года. Договор предполагает производство банкнот номиналом от 10 000 до 50 000 боливаров.

Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.

Политика Сурков освобожден от должности помощника президента Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.

Общество Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России "На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".

Общество Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Шоу-бизнес Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.

Спорт Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.

Политика В Кремле оценили идею о президентском руководстве правительством Идея о внесении в конституцию поправки, согласно которой общее руководство правительством будет осуществлять президент, является лишь одним из предложений, обсуждаемых соответствующей рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.

Общество Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.

Общество В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.

Общество Якубович назвал размер своей пенсии Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.