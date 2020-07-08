с чего всё началось

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.

Футбол «Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ Футболисты «Уфы» выиграли в гостях у «Ростова» со счетом 2:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол «Я его понимаю». Федун оценил удаление Тедеско Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил эмоциональное поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

Политика Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России. 323

Культура Китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела права на показ новых серий «Фиксиков» Крупнейшая китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела эксклюзивные права на показ четвертого сезона российского анимационного сериала "Фиксики", мультфильм выйдет на русском и китайском языках.

Политика Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2» Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС. 8

Футбол Гендиректором ФК «Спартак» назначен Шамиль Газизов Московский футбольный клуб «Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора, сообщил журналистам владелец клуба Леонид Федун.

Общество В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 518

Армия и оружие В России предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии Согласно информации от местного населения, террористы планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия. 22

Политика Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС. 3,6K

Общество Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря "На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. 99

Общество Московские театры могут открыться 1 августа Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. 39

Происшествия Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. 132

Шоу-бизнес Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору. 4

Футбол Динамо (Киев) — Ворскла 1:1 (Завершён 2-й тайм) В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 330

Авто Компания Lexus обновила флагманский седан LS Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление. 1