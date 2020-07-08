с чего всё началось

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.

Политика Генерал ФСБ назвал причину дел о госизмене в России Ранее генерал-майор ФСБ рассказал о том, что рост числа дел о госизмене в России после присоединения Крыма в 2014 году связан с тем, что эта территория долгое время находилась под юрисдикцией другого государства. 2

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 962

Кино Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман «Второму игроку приготовиться» 24 ноября 2020 года, пишет CoS.

Единоборства Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок. 2

Общество В РФ изобрели два новых патрона повышенного могущества для пистолетов В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех»), готовят к серийному производству 9-мм патрон с пулей повышенной пробиваемости и 9-мм патрон с уменьшенной скоростью пули.

Футбол Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита» Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на «Газпром Арене» с поздравительной речью в адрес футбольного клуба «Зенит», который выиграл чемпионат России.

Происшествия В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.

Политика Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю Подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 13

Политика Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС. 3,8K

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,4K

Экономика Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy соблюдали условия кредитного договора — если бы они не перестали платить по кредиту, то США могли ввести вторичные санкции против самого банка, за транзакции с лицом, находящимся по персональными американскими санкциями. 1

Происшествия Экс-замминистра здравоохранения Алтая ждет суд за взятку «По версии следствия, Кравец в 2016-2019 годах незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур», – отмечают в ведомстве. 4