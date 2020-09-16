Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США

Венесуэла снова сбила самолет с американским регистрационным номером из-за подозрений в незаконном обороте наркотиков. У венесуэльских военных есть разрешение на осуществление таких действий. Каракас и Вашингтон регулярно предъявляют друг другу обвинения в распространении наркотиков.
Читать в источнике
Комментировать637

Подробнее о событии

Власти Венесуэлы опубликовали снимки сбитого самолёта наркоторговцев

REGNUM01:22

В Венесуэле сбили зарегистрированный в США самолет с наркотиками

РБКвчера в 23:23

Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США

РИА Новостивчера в 21:51

Венесуэла сбила самолет американских преступников

Интерфаксвчера в 22:24

В Венесуэле сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

RT на русскомвчера в 21:57

В Венесуэле сбили американский самолет

Lenta.ruвчера в 22:54

ВС Венесуэлы сообщили об уничтожении самолета наркоторговцев с американским номером

ТАССвчера в 18:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7414 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество

Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей

Газета.Ru 03:28
929
Экономика

Эксперты назвали «улиток» и «леопардов» российской экономики

Аналитики разделили 23 отрасли на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды».
РБК 02:30
7
Энергетика

Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд

Украина получит около $2 млрд за услуги по транзиту российского газа в 2020 году.
Известия 03:40
43
Общество

«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM 01:51
257
Происшествия

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

Газета.Ru вчера в 17:31
465
Кино

В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline.
Российская газета вчера в 06:45
2
Происшествия

В Свердловской области скончались от COVID-19 более 530 человек

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области лишь за неделю с 7 по 13 сентября 2020 года зафиксировали 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
REGNUM вчера в 04:28
1
Происшествия

В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок

Газета.Ru вчера в 23:19
194
Авто

Компания Suzuki выпустила копию Toyota Corolla Touring Sports

Универсал Swace – второй продукт «коллаборации» Toyota и Suzuki после перевоплотившегося из RAV4 кроссовера Across.
Автоновости дня вчера в 15:04
3
Политика

Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

Известия 04:28
42
Политика

Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии

Как подчеркнул президент, «спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — всё это мифы».
RT на русском 04:13
1
Происшествия

В Минске задержали троих мужчин за подготовку нападения на ОМОН

В Минске были задержаны трое мужчин, которые планировали нападение на сотрудников ОМОН.
РБК 04:21
42
Шоу-бизнес

Петросян впервые показал второго ребенка

Юморист Евгений Петросян впервые показал фотографию своего второго ребенка.
Lenta.ru 02:48
28
Общество

В России за сутки выявили 5 670 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 5 670, это максимум с 26 июля.
ТАСС 03:55
24
Политика

Елизавета II перестанет управлять Барбадосом

Генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон заявила, что королева Великобритании Елизавета II перестанет быть главой государства с 2021 года.
Газета.Ru 03:31
Политика

Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru вчера в 17:31
83
Армия и оружие

В Ливии заявили о способности супероружия России достичь Вашингтона за 15 минут

В Ливии заявили о способности супероружия России достичь Вашингтона за 15 минут. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала 218tv.
Piter.tv 04:10
Технологии

Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении

Потоковый музыкальный сервис Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска Apple One — единой подписки на все сервисы.
Компания 03:10
Политика

Канье Уэст разместил в Twitter фотографию Путина с тренировки по дзюдо

Американский рэпер Канье Уэст разместил в своем Twitter фотографию президента РФ Владимира Путина на тренировке по дзюдо.
РИА Новости 03:58
1
Происшествия

Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн

Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
REGNUM 02:55
80
Армия и оружие

DefenceNet: ещё одна страна НАТО усилит свою ПВО с помощью России

Недвижимость.RU 14 сентября в 17:29
2
Шоу-бизнес

Тарзан опубликовал признание в измене Королевой с двумя девушками

Шоумен Тарзан признался в измене Наташе Королевой с девушками, которые впоследствии обокрали его дом.
Газета.Ru 04:27
88
Политика

Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода

Если Александр Лукашенко "мирно" покинет пост президента Белоруссии, оппозиция готова предоставить ему гарантии безопасности, сообщила Светлана Тихановская.
Вести.Ru 03:07
1,5K
Игры

Новая презентация PlayStation 5 состоится 16 сентября

Коммерсантъ 13 сентября в 06:00
23
Происшествия

В Подмосковье мать оставила новорожденного ребенка на лавочке

РИА Новости 02:47
25
Общество

Сергей Боярский рассказал о здоровье отца после обморока на вакцинации

Газета Кемерова 03:46
883
Политика

Путин обошел Трампа в рейтинге доверия жителей развитых стран

Президент России Владимир Путин обошел американского коллегу Дональда Трампа в рейтинге доверия среди жителей 13 развитых стран.
Lenta.ru вчера в 14:38
269
Кино

Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»

Evo-rus.com 03:35
24
Фигурное катание

Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости 04:19
Общество

Новый адвокат Ефремова оказался армрестлером

News.ru вчера в 15:05
776
Как работают Яндекс.Новости?
Главное