Венесуэла снова сбила самолет с американским регистрационным номером из-за подозрений в незаконном обороте наркотиков. У венесуэльских военных есть разрешение на осуществление таких действий. Каракас и Вашингтон регулярно предъявляют друг другу обвинения в распространении наркотиков.

В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США

Экономика Эксперты назвали «улиток» и «леопардов» российской экономики Аналитики разделили 23 отрасли на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды». 7

Общество «Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. 257

Кино В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline. 2

Происшествия В Свердловской области скончались от COVID-19 более 530 человек Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области лишь за неделю с 7 по 13 сентября 2020 года зафиксировали 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. 1

Политика Елизавета II перестанет управлять Барбадосом Генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон заявила, что королева Великобритании Елизавета II перестанет быть главой государства с 2021 года.

Политика Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР. 83

Армия и оружие В Ливии заявили о способности супероружия России достичь Вашингтона за 15 минут В Ливии заявили о способности супероружия России достичь Вашингтона за 15 минут. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала 218tv.

Технологии Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении Потоковый музыкальный сервис Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска Apple One — единой подписки на все сервисы.

Происшествия Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности. 80