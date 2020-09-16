Армия и оружие
Газета.RuВ Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США
Венесуэла снова сбила самолет с американским регистрационным номером из-за подозрений в незаконном обороте наркотиков. У венесуэльских военных есть разрешение на осуществление таких действий. Каракас и Вашингтон регулярно предъявляют друг другу обвинения в распространении наркотиков.
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Экономика
Эксперты назвали «улиток» и «леопардов» российской экономики
Аналитики разделили 23 отрасли на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды».
РБК 02:30
Энергетика
Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд
Украина получит около $2 млрд за услуги по транзиту российского газа в 2020 году.
Известия 03:40
Общество
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM 01:51
Происшествия
Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске
Газета.Ru вчера в 17:31
Кино
В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу
Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline.
Российская газета вчера в 06:45
Происшествия
В Свердловской области скончались от COVID-19 более 530 человек
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области лишь за неделю с 7 по 13 сентября 2020 года зафиксировали 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
REGNUM вчера в 04:28
Происшествия
В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок
Газета.Ru вчера в 23:19
Авто
Компания Suzuki выпустила копию Toyota Corolla Touring Sports
Универсал Swace – второй продукт «коллаборации» Toyota и Suzuki после перевоплотившегося из RAV4 кроссовера Across.
Автоновости дня вчера в 15:04
Политика
Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск
Известия 04:28
Политика
Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии
Как подчеркнул президент, «спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — всё это мифы».
RT на русском 04:13
Происшествия
В Минске задержали троих мужчин за подготовку нападения на ОМОН
В Минске были задержаны трое мужчин, которые планировали нападение на сотрудников ОМОН.
РБК 04:21
Шоу-бизнес
Петросян впервые показал второго ребенка
Юморист Евгений Петросян впервые показал фотографию своего второго ребенка.
Lenta.ru 02:48
Общество
В России за сутки выявили 5 670 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 5 670, это максимум с 26 июля.
ТАСС 03:55
Политика
Елизавета II перестанет управлять Барбадосом
Генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон заявила, что королева Великобритании Елизавета II перестанет быть главой государства с 2021 года.
Газета.Ru 03:31
Политика
Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева
Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru вчера в 17:31
Армия и оружие
В Ливии заявили о способности супероружия России достичь Вашингтона за 15 минут
В Ливии заявили о способности супероружия России достичь Вашингтона за 15 минут. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала 218tv.
Piter.tv 04:10
Технологии
Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении
Потоковый музыкальный сервис Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска Apple One — единой подписки на все сервисы.
Компания 03:10
Политика
Канье Уэст разместил в Twitter фотографию Путина с тренировки по дзюдо
Американский рэпер Канье Уэст разместил в своем Twitter фотографию президента РФ Владимира Путина на тренировке по дзюдо.
РИА Новости 03:58
Происшествия
Увольнение за хищение: в Выборге чиновник смошенничал на 700 млн
Выборг, Ленинградская область, 16 сентября 2020, 09:55 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности.
REGNUM 02:55
Армия и оружие
DefenceNet: ещё одна страна НАТО усилит свою ПВО с помощью России
Недвижимость.RU 14 сентября в 17:29
Шоу-бизнес
Тарзан опубликовал признание в измене Королевой с двумя девушками
Шоумен Тарзан признался в измене Наташе Королевой с девушками, которые впоследствии обокрали его дом.
Газета.Ru 04:27
Политика
Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода
Если Александр Лукашенко "мирно" покинет пост президента Белоруссии, оппозиция готова предоставить ему гарантии безопасности, сообщила Светлана Тихановская.
Вести.Ru 03:07
Игры
Новая презентация PlayStation 5 состоится 16 сентября
Коммерсантъ 13 сентября в 06:00
Общество
Сергей Боярский рассказал о здоровье отца после обморока на вакцинации
Газета Кемерова 03:46
Политика
Путин обошел Трампа в рейтинге доверия жителей развитых стран
Президент России Владимир Путин обошел американского коллегу Дональда Трампа в рейтинге доверия среди жителей 13 развитых стран.
Lenta.ru вчера в 14:38
Кино
Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Мандалорец»
Evo-rus.com 03:35
Фигурное катание
Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе
Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости 04:19
Общество
Новый адвокат Ефремова оказался армрестлером
News.ru вчера в 15:05