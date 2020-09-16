Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США
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Вооруженные силы Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками, который незаконно пересек воздушное пространство республики. Об этом сообщил глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль.В источнике
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