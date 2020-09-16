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Российская газета
Российская газета

Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет США

Вооруженные силы Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками, который незаконно пересек воздушное пространство республики. Об этом сообщил глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Власти Венесуэлы опубликовали снимки сбитого самолёта наркоторговцев

REGNUM01:22
РБК

В Венесуэле сбили зарегистрированный в США самолет с наркотиками

РБК23:23
Lenta.ru

В Венесуэле сбили американский самолет

Lenta.ru22:54
Интерфакс

Венесуэла сбила самолет американских преступников

Интерфакс22:24
RT на русском

В Венесуэле сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

RT на русском21:57
РИА Новости

Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США

РИА Новости21:51
ТАСС

ВС Венесуэлы сообщили об уничтожении самолета наркоторговцев с американским номером

ТАСС18:04

В Минске задержали трех мужчин, планировавших напасть на ОМОН

Трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, задержаны в Минске, один из них после президентских выборов участвовал в беспорядках и возводил баррикады, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости02:50

В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline.
Российская газетавчера в 06:45
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Россиян предупредили об опасности инвестирования

За последние месяцы у россиян значительно вырос интерес к инвестициям, однако именно этим и стали пользоваться мошенники, завлекая соотечественников на несуществующие электронные биржи, пишет газета «Известия».
Live2402:01
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Dow Jones закрылся ниже 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 15 сентября 2020, 23:32 — REGNUM Главный промышленный индекс фондового рынка США Dow Jones закончил торги 16 сентября в «зеленой зоне», однако к концу сессии растерял большую часть прибыли и закрылся ниже 28 000 пунктов.
REGNUMвчера в 16:32
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27
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Школьные медики в Екатеринбурге получили право выдавать справки, чтобы разгрузить поликлиники

Согласно директиве, теперь школьный медик, прикрепленный к учебному заведению, может выдать ребенку справку, если тот болел дома в течение пяти дней включительно.
Европейско-Азиатские новости22:33

Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

По сообщению Национального центра управления обороной РФ, фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» приступил к слежению за действиями эсминца «Франклин Рузвельт» Военно-морских сил Соединенных Штатов, который зашел во вторник в акваторию Черного моря.
Военное дело23:29
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