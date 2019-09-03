Футбол
Евро-футбол.руВенгер: «Я рад, что Неймар остался в „ПСЖ“»
Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону».
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Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 07:59
Происшествия
На Урале предотвращено массовое убийство школьников
В Кушве (Свердловская область) предотвратили массовое убийство в школе.
URA.Ru 07:03
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Футбол
«Нам будет не хватать тебя». Рамос проводил Наваса в «ПСЖ»
Защитник «Реала» Серхио Рамос пожалал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который в рамках обмена с «ПСЖ» отправился в парижский клуб.
Матч ТВ вчера в 14:20
Политика
Поклонская прокомментировала развод с мужем
Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.
Капитал страны вчера в 12:17
Авто
Опубликованы первые снимки обновленного Toyota Yaris
Новая Toyota Yaris получит двухцветный окрас кузова вместе с новыми легкосплавными дисками с алмазной огранкой.
SpeedMe вчера в 13:33
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Транспорт
Открыто движение еще по одному участку платной трассы М-11
"Сегодня открываем предпоследний, седьмой участок М-11, подчеркиваю предпоследний, кроме того, надеюсь, что до конца года откроем крайний участок", - сказал в ходе церемонии первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.
Интерфакс 07:31
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Музыка
Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
Поэт, композитор и певец Игорь Николаев, написавший слова к песне «Третье сентября», которую исполняет Михаил Шуфутинский, объяснил значение даты в этой композиции.
ФАН вчера в 23:58
Общество
ГОСТы на холодный чай и кофе утвердили в России
В России ввели ГОСТы на холодный чай и кофе. Стандарты для напитков уже утверждены и будут действовать с 1 июля 2020 года.
Известия 07:22
Происшествия
Спасший пассажиров A321 в Подмосковье пилот вернется в небо 4 сентября
Гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов сообщил, что пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который удачно совершил аварийную посадку воздушного судна в кукурузном поле в Подмосковье, возвращается на работу.
Московский Комсомолец 07:43
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
В Москве задержали лидера Либертарианской партии Бойко и активиста Марка Гальперина
В Москве задержали председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Михаил Бирюков.
Ведомости 07:25
Политика
Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
Как отмечает НСН, 3 сентября в Санкт-Петербурге проходит прощание с 12-летней девочкой, которая также скончалась в результате несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме.
Известия 07:36
Культура
В Самаре устанавливают памятник Шостаковичу
Установка памятника величайшему композитору ХХ века станет данью памяти и уважения прославленному композитору и увековечит события истории военного Куйбышева.
ГТРК Самара 04:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Единоборства
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском вчера в 13:05
Футбол
Комличенко не переходит в ЦСКА: «Млада Болеслав» отказала армейцам
Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России по футболу Николай Комличенко не перейдет в московский ЦСКА.
Вести.Ru вчера в 22:09
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Происшествия
СК снял обвинения с четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках»
Следственных комитет прекратил дела в отношении четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках» на митингах 27 июля в Москве, сообщает «Новая газета».
Собеседник 06:21
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07