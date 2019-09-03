Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВенгер: «Я рад, что Неймар остался в „ПСЖ“»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону».
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