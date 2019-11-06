Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руРангник отказался возглавить «Баварию». Венгер – главный кандидат

Сообщалось, что «Бавария» составила шорт-лист специалистов, которые могут сменить Нико Ковача на посту главного тренера команды. По информации The Guardian, на сегодняшний день в число кандидатов входят ныне безработные Массимилиано Аллегри и Венгер, Рангник, а также тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.
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