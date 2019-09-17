Футбол
ТК ЗвездаВенгер может стать новым тренером «Спартака»
Последние неудовлетворительные результаты московского «Спартака» заставили руководство клуба рассмотреть возможную замену главного тренера команды. Одним из потенциальных кандидатов на должность наставника называют экс-тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.
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с чего всё началось
По данным «СЭ», знаменитый французский тренер Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». По нашей информации, генеральный директор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.Спорт-Экспресс06:36
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