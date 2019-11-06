Футбол
REGNUMВенгер может возглавить «Баварию»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» уволила Нико Ковача с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды. Претендентами на его место, помимо Венгера, называются Ральф Рангник и Массимилиано Аллегри. Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Экономика
Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года
Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
РБК 09:01
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова рассказала, как похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, как ей удалось сбросить 12 килограммов.
РИА Новости 08:47
Экономика
Счета компании братьев Березуцких арестовали
Федеральная налоговая служба заблокировала несколько счетов у дочерних компаний холдинга «Премьер футбол групп».
Московский Комсомолец 08:57
Происшествия
Второго сбежавшего пациента психбольницы задержали в Чите
В Чите полиция задержала второго пациента психбольницы, сбежавшего 6 ноября.
Zab.RU 03:13
Общество
В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры
Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Происшествия
Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку
На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.
Известия 08:36
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Происшествия
В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома
Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.
Известия 08:14
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
Спорт-Экспресс 05:57
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Технологии
Microsoft записала фильм «Супермен» на куске стекла
Концепция Project Silica от Microsoft Research использует последние открытия в области сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта для хранения данных в кварцевом стекле.
3DNews вчера в 06:57
Футбол
Хорватский футболист получил красную карточку за убийство курицы
23-летний футболист Иван Газдек получил прямую красную карточку за то, что он ударил насмерть выбежавшую на поле курицу.
Матч ТВ 09:06
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Харьковской областной государственной администрации, им стал депутат Верховной рады Алексей Кучер.
RT на русском 08:13
Политика
«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов
На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда вчера в 21:55
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Футбол
Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого
Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Здоровье
В пт. 8 ноября 4 крупнейших медучреждения Одинцовского округа будут объединены
8 ноября в единую структуру объединятся Одинцовская ЦРБ, Районная больница №2 в Перхушково, Районная больница №3 в Кубинке и Звенигородская ЦГБ.
Business (Одинцово) 07:49
Футбол
Московский «Локомотив» принимает туринский «Ювентус»
Напомним, что в первом матче против «Ювентуса» москвичи проиграли со счетом 1:2. В той игре «Локомотив» был впереди на протяжении большей части времени, однако давление туринцев оказалось сильнее и Пауоло Дибала добыл победу для «старой синьоры».
НИА-Калининград 07:58
Космос
Исследователи поставили под сомнение теорию о плоской Вселенной
Суть событий вчера в 13:08
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Авто
Skoda распространила изображение интерьера новой Octavia
В салоне новой Octavia установят более эргономичный 2-спициевый руль с кнопками, а еще 3-зонный климат-контроль Climatronic (впервые на этой модели) и клавишу КПП на центральном тоннеле, которая сменит традиционный рычаг трансмиссии.
CarsWeek.ru 07:30
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe 05:10
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Слово и Дело 04 ноября в 11:10
Культура
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39