Футбол
REGNUMВенгер может возглавить «Баварию»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» уволила Нико Ковача с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды. Претендентами на его место, помимо Венгера, называются Ральф Рангник и Массимилиано Аллегри. Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 10:56, Вашингтон
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Lenta.ru вчера в 22:43
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза 04 ноября в 15:12
Футбол
«Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом».
Нева Спорт вчера в 22:00
Экономика
Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года
Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
РБК 09:01
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Технологии
Смарт-телевизоры Nokia становятся реальностью
Говорится, что Flipkart организует разработку, местное производство и продажи смарт-телевизоров Nokia.
3DNews 08:59
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Политика
НАБУ возбудило дело о госизмене против Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко и двух его заместителей по факту возможной государственной измены и хищения бюджетных средств.
RT на русском 05:54
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого
Полузащитник Кейсуке Хонда стал игроком «Витесса». Соглашение 33-летнего японца рассчитано до конца нынешнего сезона.
Sports.ru 09:37
Общество
В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры
Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Армия и оружие
Россия получила секретную израильскую противоракету
ГЛАС.RU 04 ноября в 01:50
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ вчера в 19:17
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
RT на русском 03:50
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Политика
США обнародовали новые показания по делу об импичменте Трампа
Волкер в свою очередь рассказал, что личного адвоката лидера США Рудольфа Джулиани умышленно делали главным связующим звеном между президентом и украинскими чиновниками.
РЕН ТВ 01:35
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади
Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:04
Спорт
Дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать госдолжности
Министерство спорта России предложило запретить занимать государственные должности в России дисквалифицированным за допинг лицам.
Известия 08:27
Футбол
«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Матч ТВ вчера в 14:50
Здоровье
Эти продукты помогут победить артрит
По мнению специалистов, помочь людям с артритом может батат, поскольку в нем много бета-каротина и витаминов, а также клетчатки и минералов, пишет «МК в Волгограде.ру».
Крестьянская жизнь 09:25
Политика
Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России
Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.
RT на русском 08:26