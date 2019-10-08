Футбол
Sportbox.RUВенгер может возглавить соперника «Зенита» в Лиге чемпионов
Отмечается, что руководство «Лиона» хочет, чтобы новый тренер свободно говорил на французском языке. «Лион» не побеждал в чемпионате Франции в семи матчах подряд. Напомним, «Лион» является соперником «Зенита» по групповому раунду Лиги чемпионов.
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«Лион» уволил своего странного тренера. Соперник «Зенита» нацелен на Венгера или Блана
Спорт день за днем06:17
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Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
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В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму
Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.
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Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
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Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
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По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
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Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов
С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
Армия и оружие
Националисты пригрозили Зеленскому вывести «тысячи человек» на войну в Донбассе
Добровольческие батальоны займут позиции Вооруженных сил Украины в случае отвода войск в Донбассе.
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