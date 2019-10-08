Отмечается, что руководство «Лиона» хочет, чтобы новый тренер свободно говорил на французском языке. «Лион» не побеждал в чемпионате Франции в семи матчах подряд. Напомним, «Лион» является соперником «Зенита» по групповому раунду Лиги чемпионов.

Венгер может возглавить соперника «Зенита» в Лиге чемпионов

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