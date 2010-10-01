Футбол
RT на русскомВенгер поделился мнением о русском пессимизме
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
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Происшествия
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Армия и оружие
США ожидают, что прекращение огня Турцией в Сирии станет постоянным
Соединенные Штаты рассчитывают, что Турция в ближайшие часы завершит свою военную операцию в Сирии.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Кино
Фрэнсис Форд Коппола назвал фильмы Marvel омерзительными
В минувшую пятницу Фрэнсис Форд Коппола, получая во Франции почетный приз «Люмьер», решил поддержать Мартина Скорсезе, который не так давно негативно высказался по поводу фильмов Marvel.
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Армия и оружие
В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным
Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
Происшествия
Силовики пришли в московский офис «Комитета за гражданские права»
Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права», рассказала «Дождю» член правления комитета Юлия Перепелова.
Авто
Азербайджанские автомобили Khazar SD появятся в России
Как рассказал Буньяд Гусейнов, посол Азербайджана в Иране, в рамках встречи с членами Торговой палаты Тебриза было решено, что первая партия автомобилей Khazar в размере 10 экземпляров будет импортиована в Россию в ближайшее время.
Футбол
Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17
Обнаружены тела еще двух погибших при прорыве дамб в Красноярском крае. Общее количество жертв возросло до 17.
Происшествия
В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком
Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
Происшествия
В Шереметьево трап врезался в пассажирский самолет
Общество
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Здоровье
На российском телевидении начнут отговаривать женщин от абортов
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал русский народ «народом-убийцей» и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям.
Армия и оружие
ВСУ повторно обстреляли окрестности Ясиноватой в ДНР
Армия и оружие
Президент Сирии Асад назвал Эрдогана вором
Во время посещения сирийских войск на одном из участков фронта в провинции Идлиб президент Сирии Башар Асад заявил, что президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Шоу-бизнес
Мать Тимати сделала тату в честь рождения внука
Симона Юнусова запечатлела на руке дату рождения внука Ратмира, сообщает сайт «Дни.ру».