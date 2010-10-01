Футбол
RT на русскомВенгер поделился мнением о русском пессимизме
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
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Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
Общество
Медведев: в России работают над поступлением в вузы через интернет
Ранее в Минобрнауки сообщили, что оформление документов для поступления во все вузы страны через интернет станет доступным к концу 2024 года.
Экономика
Долларовых миллиардеров в России стало больше
В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Армия и оружие
Президент Сирии назвал Эрдогана вором
Президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вором.
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Политика
Россиянин попросил политического убежища на Украине после митингов
Украинские пограничники сообщили, что они получили прошение от гражданина России о предоставлении политического убежища, пишет «МК».
Общество
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Политика
Фадеев рассказал о планах на посту председателя СПЧ
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Кино
Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Гаджеты
Huawei начнет продажу фитнес-трекера Band 4
В России объявлен старт продаж фитнес-трекера Band 4 от Huawei.
Происшествия
После ДТП в Екатеринбурге цыгане угрожают сбитой девушке
После ДТП в Екатеринбурге цыганский табор угрожает сбитой 28-летней девушке – об этом сообщает издание 66.RU.
Авто
Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость
Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Футбол
Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина
Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Авто
Внедорожники и пикапы Hummer могут вернуться на рынок
Концерн GM собирается воскресить марку Hummer и разработать новое семейство электрических внедорожников и пикапов.
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
Политика
Горбачев назвал настоящих победителей в холодной войне
Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен, что завершение холодной войны между СССР и странами Запада было общей победой, однако лидеры Западного блока объявили себя победителями, не учитывая, как к этому отнесутся в России.