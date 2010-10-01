Футбол

RT на русскомRT на русскомВенгер поделился мнением о русском пессимизме

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
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Арсен Венгер — о России: «Почему в 150-миллионной стране так мало талантливых игроков?»

Спорт-Экспресс09:33

Венгер: «Почему в России так мало талантливых игроков? У вас системные проблемы»

Sport.ru09:14

Венгер поделился мнением о русском пессимизме

RT на русском09:05
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Общество

Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова

В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
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В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
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Президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вором.
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В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной

В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
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Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
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Названа самая бесполезная бытовая техника в России

Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
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Россиянин попросил политического убежища на Украине после митингов

Украинские пограничники сообщили, что они получили прошение от гражданина России о предоставлении политического убежища, пишет «МК».
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«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

REGNUM 06:15
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Суд отменил приговор въехавшему в переход у метро водителю автобуса

Газета.Ru 08:51
Общество

Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России

В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
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Фадеев рассказал о планах на посту председателя СПЧ

Известия вчера в 14:23
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
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Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
Вечерняя Москва вчера в 16:55
Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
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Гаджеты

Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

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Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
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Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
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Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
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Huawei начнет продажу фитнес-трекера Band 4

В России объявлен старт продаж фитнес-трекера Band 4 от Huawei.
ToDay News Ufa вчера в 08:29
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После ДТП в Екатеринбурге цыгане угрожают сбитой девушке

После ДТП в Екатеринбурге цыганский табор угрожает сбитой 28-летней девушке – об этом сообщает издание 66.RU.
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Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость

Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
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Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55
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Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина

Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 21:53
Авто

Внедорожники и пикапы Hummer могут вернуться на рынок

Концерн GM собирается воскресить марку Hummer и разработать новое семейство электрических внедорожников и пикапов.
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В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США

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В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
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Горбачев назвал настоящих победителей в холодной войне

Экс-президент СССР Михаил Горбачев уверен, что завершение холодной войны между СССР и странами Запада было общей победой, однако лидеры Западного блока объявили себя победителями, не учитывая, как к этому отнесутся в России.
РЕН ТВ вчера в 21:14
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