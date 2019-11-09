Футбол

RT на русскомRT на русскомВенгер заявил, что получил предложение от «Баварии»

Французский специалист Арсен Венгер, известный по работе с лондонским «Арсеналом», заявил, что мюнхенская «Бавария» сделала ему предложение возглавить клуб.
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RT на русскомвчера в 14:58
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