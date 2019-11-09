Футбол
RT на русскомВенгер заявил, что получил предложение от «Баварии»
Французский специалист Арсен Венгер, известный по работе с лондонским «Арсеналом», заявил, что мюнхенская «Бавария» сделала ему предложение возглавить клуб.
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Венгер: «Мне поступило предложение из „Баварии“, попросили дать ответ в течение недели»
Sport24.ruвчера в 14:38
Венгер подтвердил предложение от «Баварии». Клуб дал ему неделю на размышления
Чемпионатвчера в 17:35
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RT на русском 09:44
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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41
Политика
Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Авто
Haval озвучила цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Tvoe-avto.com вчера в 02:14
Армия и оружие
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Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
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Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Происшествия
Подозреваемого в убийстве 15-летней девушки арестовали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге арестован студент колледжа, обвиняемый в убийстве 15-летней девушки.
Известия 09:00
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Космос
NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса
iReactor вчера в 19:44
Политика
Рябков понадеялся на вечное отсутствие ядерного оружия у Ирана
Рябков рассказал, что в настоящее время, Иран не имеет ядерное оружие.
Газета.Ru 10:08
Общество
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
РИА Новости 01:29
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Большинство жителей ДНР и ЛНР выступило за присоединение к России
Как оказалось, только 5 процентов жителей Донецка и Луганска хотят вернуться в состав Украины, а 65% выступают за присоединение к России.
Московский Комсомолец 04:16
Футбол
Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Статистика личных встреч Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019 Команды играли между собой в чемпионатах России по футболу 51 раз.
Комсомольская правда вчера в 16:00
Культура
Отец погибшего актера Егора Клинаева стал участником «Голоса»
Отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего в ДТП в сентябре 2017 года, стал участником проекта «Голос».
Культуромания 02:44
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике
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Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
Общество
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Политика
Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
РИА Новости 03:34
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40