Французский специалист Арсен Венгер, известный по работе с лондонским «Арсеналом», заявил, что мюнхенская «Бавария» сделала ему предложение возглавить клуб.

Венгер заявил, что получил предложение от «Баварии»

Политика В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.

Общество В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.

Транспорт Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.

Политика Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.

Политика Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Кино «Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.

Общество Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.

Политика Большинство жителей ДНР и ЛНР выступило за присоединение к России Как оказалось, только 5 процентов жителей Донецка и Луганска хотят вернуться в состав Украины, а 65% выступают за присоединение к России.

Культура Отец погибшего актера Егора Клинаева стал участником «Голоса» Отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего в ДТП в сентябре 2017 года, стал участником проекта «Голос».

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Армия и оружие Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.

Политика Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.