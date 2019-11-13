С нетерпением жду этого нового вызова. Не только потому что я всегда интересовался анализом футбола в более широком смысле, но и потому что миссия ФИФА, как руководящего органа мирового футбола, действительно является глобальной. И я знаю, что могу внести свой вклад в нее.

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назначен на пост руководителя отдела Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) по глобальному развитию футбола. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Экономика «МегаФон» снизил долговую нагрузку «МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.

Футбол В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.

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Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.

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