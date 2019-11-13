С нетерпением жду этого нового вызова. Не только потому что я всегда интересовался анализом футбола в более широком смысле, но и потому что миссия ФИФА, как руководящего органа мирового футбола, действительно является глобальной. И я знаю, что могу внести свой вклад в нее.

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назначен на пост руководителя отдела Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) по глобальному развитию футбола. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Политика Асад обвинил ЦРУ в убийстве основателя «Белых касок» Одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье убили западные спецслужбы, в частности — Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), считает президент Сирии Башар Асад.

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