Футбол
RT на русскомВенгер получил должность в ФИФА
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назначен на пост руководителя отдела Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) по глобальному развитию футбола. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
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С нетерпением жду этого нового вызова. Не только потому что я всегда интересовался анализом футбола в более широком смысле, но и потому что миссия ФИФА, как руководящего органа мирового футбола, действительно является глобальной. И я знаю, что могу внести свой вклад в нее.
— Арсен Венгер, французский тренерРИА Новости вчера в 10:59
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Гибель основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье связана с тем, что он был в курсе важных тайн, как и ликвидированный США главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
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В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
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Проведение диспансеризации за первые 9 месяцев текущего года позволило выявить более 2 млн заболеваний.
Будущее России. Национальные проекты 05:14
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Глава МИД Украины допустил выход страны из Минских соглашений
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Cтроительство скоростной трассы М-11 Москва — Петербург завершено
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