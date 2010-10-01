Футбол
Вести.RuВенгер претендует на пост наставника «Баварии»
Руководство мюнхенской "Баварии" продолжают поиски нового главного тренера для команды после того, как в отставку был отправлен Нико Ковач. В качестве одного из претендентов на пост боссы мюнхенцев рассматривают француза Арсена Венгера.
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The Guardian: Венгер, Аллегри, Рангник и тен Хаг – претенденты на пост тренера «Баварии»
Бомбардир.рувчера в 15:47
Эрик тен Хаг: «Бавария» – фантастический клуб, но у меня сильная связь с «Аяксом»
Sports.ruвчера в 15:12
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