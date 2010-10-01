Футбол
Вести.RuВенгер претендует на пост наставника «Баварии»
Руководство мюнхенской "Баварии" продолжают поиски нового главного тренера для команды после того, как в отставку был отправлен Нико Ковач. В качестве одного из претендентов на пост боссы мюнхенцев рассматривают француза Арсена Венгера.
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Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).
РБК 10:19
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" новой Большой российской энциклопедией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:47
Общество
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний.
ТАСС 10:19
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Футбол
Стал известен состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»
RT на русском 11:53
Шоу-бизнес
Рыжеволосая дочь Газманова поразила красотой
Рыжеволосая дочь Газманова поразила красотой В Сети восхищаются фотографиями 15-летней Марианны.
Экспресс газета 08:13
Армия и оружие
На Украине появится военная полиция
На Украине появится военная полиция, соответствующее поручение президент страны Владимир Зеленский дал главе Минобороны Андрею Загороднюку.
Rambler News Service 11:26
Авто
Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в России бестселлер Volkswagen Polo в новом, более доступном исполнении SELECT.
Автоновости дня 05:16
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Общество
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.
Известия 07:59
Авто
В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4
В социальных сетях появились первые фотографии салона будущего российского внедорожника.
Car.ru 02:29
Происшествия
Готовивший теракт в Москве признал вину
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в московском метрополитене. Об этом во вторник сообщили в Следственном комитете.
ТВ Центр 10:01
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Политика
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Политика
Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании
Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:51
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Футбол
Гомеш выписан из больницы после операции
Позже Гомеш был доставлен в больницу, где перенёс операцию. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 10:00
Общество
Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю
В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.
RuNews24.ru вчера в 14:15
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Sportbox.RU 08:55
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Piter.tv 07:09
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53