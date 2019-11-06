Футбол

Вести.RuВести.RuВенгер претендует на пост наставника «Баварии»

Руководство мюнхенской "Баварии" продолжают поиски нового главного тренера для команды после того, как в отставку был отправлен Нико Ковач. В качестве одного из претендентов на пост боссы мюнхенцев рассматривают француза Арсена Венгера.
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