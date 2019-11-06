Футбол
Вести.RuВенгер претендует на пост наставника «Баварии»
Руководство мюнхенской "Баварии" продолжают поиски нового главного тренера для команды после того, как в отставку был отправлен Нико Ковач. В качестве одного из претендентов на пост боссы мюнхенцев рассматривают француза Арсена Венгера.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
В Туле сотрудники Росгвардии задержали около образовательного учреждения мужчину с пневматическим оружием.
Коммерсантъ 15:53
Футбол
Болельщик «Локомотива» упал с трибуны во время матча с «Ювентусом»
Один из болельщиков московского "Локомотива" упал с трибуны во время домашнего матча столичного клуба с туринским "Ювентусом", сообщил в прямом эфире комментатор "Матч ТВ".
РИА Новости 14:29
Политика
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Экономика
МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса
По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
РБК 12:58
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.
РИА Новости 13:57
Технологии
Microsoft представила новый браузер для Windows и macOS
На ежегодной ежегодной конференции Ignite 2019 компания Microsoft официально представила новый Microsoft Edge на движке Chromium для Windows и macOS.
iXBT.com вчера в 08:04
Происшествия
Давивший полицейских на юго-западе Петербурга задержан неподалеку от отцовского «Сирокко»
Водитель белого «Фольксвагена», ставший причиной стрельбы на юго-западе Петербурга, задержан.
Фонтанка.Ру 15:30
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Политика
Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста
Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Известия 15:48
Кино
Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов
Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся фильмами.
Игромания.ру 04 ноября в 06:53
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Экономика
Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.
ТАСС 16:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Футбол
Футболист убил курицу во время матча и получил красную карточку
Газдек одним ударом ноги убил курицу, а после выкинул ее за забор. Арбитр удалил футболиста с поля и показал ему красную карточку.
ТВ Центр 07:50
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Футбол
Гол «Тоттенхэма» — самый смешной момент дня. Даже в FIFA мячи реалистичнее
Курьезный мяч в ворота «Црвены Звезды» в матче Лиги чемпионов забил полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Сельсо.
Спорт-Экспресс 16:18
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика
Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей в Сирии, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин, которого цитирует ТАСС.
Rambler News Service 06:04
Общество
В тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь
Как сообщает издание со ссылкой на свой источник, в частности, органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором было поручено до 30-го июля 2020-го года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.
Tkgorod.ru 02:46
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Брэд Питт не дает Анджелине Джоли уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли заявила, что хочет уехать из США, но не может из-за Брэда Питта.
Мойка78 07:49
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes 16:03
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55