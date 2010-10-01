Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как лондонцы приглашали в команду Лионеля Месси, но нападающий предпочел остаться в Испании.

Общество Медики рассказали о лечебных свойствах водки По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».

Экономика Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.

Политика Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.

Происшествия В Москве задержали журналиста Илью Азара Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».

Происшествия СК завёл дело на мать пропавшей в Вологодской области девочки Следователи завели уголовное дело в отношении матери двухлетней девочки, которую два дня искали в Вологодской области.

Экономика Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.

Экономика Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.

Происшествия Два человека погибли в результате шторма в Крыму В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.

Здоровье В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.

Происшествия На Петроградке члена УИК облили зеленкой На члена участковой избирательной комиссии 1614 (Петроградский район) с правом совещательного голоса Анну Шлейникову неизвестная девушка вылила зеленку утром 8 сентября, сообщили "Наблюдатели Петербурга".

Шоу-бизнес Стал известен день свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой Не успели мы порадоваться за К. Собчак и К. Богомолова, как появилась новая информация о скорейшем торжестве в честь свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Армия и оружие На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.

Автоспорт Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.

Политика Гахария стал новым премьером Грузии Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.

Армия и оружие В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.

Политика Глава Ингушетии назначил нового представителя республики в Совфед Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сменил представителя от региона в Совете Федерации.

Музыка Xzibit прокачал «Волгу» для москвичей За основу машины взяли «Волгу» 1976 года выпуска, на которую установили мощный двигатель, спицевые диски, пневматическую подвеску, которая поднимает и опускает автомобиль.

Теннис Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.