Футбол
Матч ТВВенгер рассказал, как «Арсенал» пытался подписать Месси
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как лондонцы приглашали в команду Лионеля Месси, но нападающий предпочел остаться в Испании.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM вчера в 00:34
Политика
В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона
ТАСС вчера в 21:05
Экономика
Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
РИА Новости вчера в 07:31
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Происшествия
СК завёл дело на мать пропавшей в Вологодской области девочки
Следователи завели уголовное дело в отношении матери двухлетней девочки, которую два дня искали в Вологодской области.
RT на русском 08:58
Экономика
Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
РИА Новости 07:30
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС вчера в 02:26
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Здоровье
В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.
Тульская служба новостей 10:03
Происшествия
На Петроградке члена УИК облили зеленкой
На члена участковой избирательной комиссии 1614 (Петроградский район) с правом совещательного голоса Анну Шлейникову неизвестная девушка вылила зеленку утром 8 сентября, сообщили "Наблюдатели Петербурга".
ЗакC.Ру 01:20
Шоу-бизнес
Стал известен день свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Не успели мы порадоваться за К. Собчак и К. Богомолова, как появилась новая информация о скорейшем торжестве в честь свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Discover24 11:27
Армия и оружие
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий
Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области
Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Автоспорт
Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел
Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.
Вести.Ru 10:55
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Армия и оружие
В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов
В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.
Известия 10:10
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Политика
Глава Ингушетии назначил нового представителя республики в Совфед
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сменил представителя от региона в Совете Федерации.
News.ru 10:12
Музыка
Xzibit прокачал «Волгу» для москвичей
За основу машины взяли «Волгу» 1976 года выпуска, на которую установили мощный двигатель, спицевые диски, пневматическую подвеску, которая поднимает и опускает автомобиль.
Мослента 10:55
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
Говорит Москва 09:27
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25