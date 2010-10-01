Футбол

Матч ТВМатч ТВВенгер рассказал, как «Арсенал» пытался подписать Месси

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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как лондонцы приглашали в команду Лионеля Месси, но нападающий предпочел остаться в Испании.
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