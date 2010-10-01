Футбол
Матч ТВВенгер рассказал, как «Арсенал» пытался подписать Месси
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как лондонцы приглашали в команду Лионеля Месси, но нападающий предпочел остаться в Испании.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:20, Вашингтон
Единоборства
Боец Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
Аргументы и Факты 15:09
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
Российская газета 12:56
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
Газета.Ru 15:27
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Гаджеты
Логотип Apple сменит свое привычное расположение в новых iPhone
Логотип компании Apple сменит свое привычное расположение на задних панелях новых смартфонов iPhone.
UfacityNews.ru 15:28
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области
Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Авто
В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe 15:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
В России завершаются выборы в единый день голосования
В России завершаются выборы в единый день голосования. К этому часу закрылись избирательные участки в Башкирии, Волгоградской области.
Вести ФМ 12:59
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Здоровье
Эксперты определили лучшие продукты от запора
Чтобы справиться с проблемой запоров, медики советуют корректировать рацион и употреблять определенные продукты.
MedikForum.ru 13:38
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26
Футбол
Фернандо прокомментировал задержание своего водителя в России в июне
Бывший полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо прокомментировал задержание своего водителя Робсона Оливейры в июне в России за ввоз в страну наркотических веществ.
Чемпионат 11:56
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили орденами
Вернувшиеся сегодня на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами моряки награждены орденами и повышены в званиях.
Ридус вчера в 10:17
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Известия 16:15
Футбол
Селихов получил травму на тренировке «Спартака»
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
Soccer.ru 13:43
Политика
В «Единой России» заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.
Российская газета 16:09
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Финансы
Колебания курсов валют не скажутся на москвичах
Британское издание The Economist назвало рубль самой недооцененной валютой в мире.
Вечерняя Москва 16:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Культура
Андрей Кнышев: сатирики у нас плохие, зато их мало
Сам же гость ассоциирует себя, скорее, не с литературными, а кинематографическими героями: – У Вуди Аллена есть герой, который постоянно вживается в разные образы.
Московский Комсомолец 14:26
Здоровье
В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.
Тульская служба новостей 10:03
Происшествия
В Геленджике загорелся частный дом
РИА Новости 15:16
Автоспорт
Квят сошел с гонки «Ф-1» Гран-при Италии из-за механических проблем
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил выступление в гонке этапа "Формулы-1" Гран-при Италии.
РИА Новости 10:17
Политика
«Единая Россия» лидирует на муниципальных выборах в Петербурге
По результатам экзитполов, «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах депутатов муниципальных образований Петербурга.
Петербургский дневник 13:52