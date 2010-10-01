Футбол

Sport.ruSport.ruВенгер рассказал о попытках «Арсенала» подписать Месси

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что лондонский клуб пытался приобрести Лионеля Месси, когда аргентинец выступал за молодёжную команду "Барселоны". По словам Венгера, он общался с Месси в 2003 году, когда клуб приобрёл Франсеска Фабрегаса из академии "Ла Масия".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси

Чемпионат10:23

Венгер рассказал о попытках «Арсенала» подписать Месси

Sport.ru10:59

Венгер рассказал, как «Арсенал» пытался подписать Месси

Матч ТВ10:48

Венгер рассказал, как «Арсенал» пытался подписать Месси

Sportbox.RU10:48

Арсен Венгер: «Мы хотели подписать Месси вместе с Фабрегасом»

Sports.ru13:27

Месси мог оказаться в «Арсенале» в 2003 году

Советский спорт12:05

Венгер: «„Арсенал“ пытался подписать Роналду и Месси»

Soccer.ru03:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Политика

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Политика

ЕР лидирует в Севастополе после обработки 5,43% протоколов

Право голоса на выборах депутатов в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей. Выборы проходят по смешанной системе.
РИА Новости 16:37
Политика

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда вчера в 06:59
Кино

Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Происшествия

РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости 15:18
Происшествия

Пожилая француженка в Британии покончила с собой из-за Brexit

76-летняя француженка Франс Мари-Луиза Дэвис, которая больше 50 лет жила в Великобритании, свела счеты с жизнью из-за волнений по поводу выхода страны из Евросоюза, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:08
Футбол

Италия одержала победу над сборной Финляндии

Предупреждения: Жоржиньо 21, Шуллер 57, Доннарумма 71, Араюри 74, Вяйсянен 79 Ранее Армения одержала победу над командой Боснии и Герцеговины.
Soccer.ru 16:39
Армия и оружие

СССР видел в Польше угрозу накануне Второй мировой войны

РИА Новости 17:40
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

Коммерсантъ 10:01
Политика

Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%

Средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва по округам составила 21,45%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Москва 24 16:03
Политика

Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика

Появились первые результаты выборов губернатора Мурманской области

Среди кандидатов в губернаторы Мурманской области результаты оказались следующими: Андрей Чибис 301 Максим Белов 95 Михаил Антропов 46 Василий Буров 12 Геннадий Тупикин 9 Виталий Измайлов 8 Напомним, избирательные участки закрылись в Мурманской области, в 20.00.
Северпост 13:47
Политика

Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области

Известия 15:30
Политика

Памфилова объявила голосование на выборах 8 сентября завершенным

Глава Центризбиркома Элла Памфилова завила, что выборы завершились на всей территории России.
Московский Комсомолец 14:33
Политика

Эмира Кувейта госпитализировали в США

В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.
News.ru 13:50
Экономика

Иран может ввести пошлины на экспорт железной руды

По сообщению иранской компании Mines & Mining Industries Development & Renovation (IMIDRO), иранское правительство планировало ввести 25-процентный тариф на экспорт железной руды с 1 октября.
MetalTorg.ru 17:21
Общество

Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»

Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:17
Общество

Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи

«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Политика

В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика

На выборах главы Курской области лидирует Старовойт

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика

«Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае

В прошлом году во втором туре губернаторских выборов в крае действующего главу региона Вячеслава Шпорта победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.
РБК 16:46
Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Гаджеты

Asus ROG Phone 2 возглавил ТОП-10 смартфонов на Android

Asus ROG Phone 2 занял первое место в ТОП-10 бенчмарка AnTuTu.
Дни24 08:47
Кино

Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе

Невские Новости 10:07
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Экономика

На ВЭФ подписали более 270 соглашений на 3,4 триллиона рублей

РИА Новости 06 сентября в 04:59
Происшествия

На объекте Роскосмоса задержали 14 человек

В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Автоспорт

Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел

Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.
МК-Спорт 10:48
Армия и оружие

Отряды ПНС Ливии наступают к югу от Триполи, силы Хафтара несут потери

Отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут наступательные операции к югу от Триполи, силы Халифы Хафтара терпят поражение, заявил РИА Новости представитель вооруженных сил кабмина на западе страны Мухаммад Кануну.
РИА Новости 17:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное