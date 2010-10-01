Футбол
Sport.ruВенгер рассказал о попытках «Арсенала» подписать Месси
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что лондонский клуб пытался приобрести Лионеля Месси, когда аргентинец выступал за молодёжную команду "Барселоны". По словам Венгера, он общался с Месси в 2003 году, когда клуб приобрёл Франсеска Фабрегаса из академии "Ла Масия".
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
ЕР лидирует в Севастополе после обработки 5,43% протоколов
Право голоса на выборах депутатов в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей. Выборы проходят по смешанной системе.
РИА Новости 16:37
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда вчера в 06:59
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости 15:18
Происшествия
Пожилая француженка в Британии покончила с собой из-за Brexit
76-летняя француженка Франс Мари-Луиза Дэвис, которая больше 50 лет жила в Великобритании, свела счеты с жизнью из-за волнений по поводу выхода страны из Евросоюза, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:08
Футбол
Италия одержала победу над сборной Финляндии
Предупреждения: Жоржиньо 21, Шуллер 57, Доннарумма 71, Араюри 74, Вяйсянен 79 Ранее Армения одержала победу над командой Боснии и Герцеговины.
Soccer.ru 16:39
Политика
Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%
Средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва по округам составила 21,45%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Москва 24 16:03
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика
Появились первые результаты выборов губернатора Мурманской области
Среди кандидатов в губернаторы Мурманской области результаты оказались следующими: Андрей Чибис 301 Максим Белов 95 Михаил Антропов 46 Василий Буров 12 Геннадий Тупикин 9 Виталий Измайлов 8 Напомним, избирательные участки закрылись в Мурманской области, в 20.00.
Северпост 13:47
Политика
Памфилова объявила голосование на выборах 8 сентября завершенным
Глава Центризбиркома Элла Памфилова завила, что выборы завершились на всей территории России.
Московский Комсомолец 14:33
Политика
Эмира Кувейта госпитализировали в США
В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.
News.ru 13:50
Экономика
Иран может ввести пошлины на экспорт железной руды
По сообщению иранской компании Mines & Mining Industries Development & Renovation (IMIDRO), иранское правительство планировало ввести 25-процентный тариф на экспорт железной руды с 1 октября.
MetalTorg.ru 17:21
Общество
Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости 16:17
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика
«Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае
В прошлом году во втором туре губернаторских выборов в крае действующего главу региона Вячеслава Шпорта победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.
РБК 16:46
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Гаджеты
Asus ROG Phone 2 возглавил ТОП-10 смартфонов на Android
Asus ROG Phone 2 занял первое место в ТОП-10 бенчмарка AnTuTu.
Дни24 08:47
Кино
Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе
Невские Новости 10:07
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Экономика
На ВЭФ подписали более 270 соглашений на 3,4 триллиона рублей
РИА Новости 06 сентября в 04:59
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер выиграл Гран-при Италии, россиянин Квят сошел
Пилот команды "Феррари" в гонке "Формула-1" Шарль Леклер стал обладателем Гран-при Италии. Для Леклера это вторая победа подряд на Гран-при.
МК-Спорт 10:48
Армия и оружие
Отряды ПНС Ливии наступают к югу от Триполи, силы Хафтара несут потери
Отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут наступательные операции к югу от Триполи, силы Халифы Хафтара терпят поражение, заявил РИА Новости представитель вооруженных сил кабмина на западе страны Мухаммад Кануну.
РИА Новости 17:21