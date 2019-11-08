Футбол
Газета.RuВенгер рассказал о предложении из «Баварии»
Венгер ушел в отставку с поста главного тренера "Арсенала" в 2018 году. Под его руководством лондонская команда семь раз становилась чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получал предложения возглавить "Баварию".
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Венгер подтвердил предложение от «Баварии». Клуб дал ему неделю на размышления
Чемпионатвчера в 17:35
Венгер: «Мне поступило предложение из „Баварии“, попросили дать ответ в течение недели»
Sport24.ruвчера в 14:38
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Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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Технологии
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В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Армия и оружие
В США началась сборка головного эсминца типа Arleigh Burke следующего поколения
Визуализация эсминца Jack H. Lucas (DDG-125) На верфи Huntington Ingalls Shipyard в Вирджинии состоялась закладка головного эсминца Jack H. Lucas (DDG-125) типа Arleigh Burke Flight III, который станет первым кораблем нового поколения.
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В своем микроблоге Instagram популярная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам снимок, сделанный в красивом нижнем белье.
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В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Кино
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В Сети появилось видео со съемок спортивной драмы «Ford против Ferrari».
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Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки
Более 5 тыс. билетов на первые поезда в Крым и обратно было реализовано за первые сутки продаж.
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Берлинская стена простояла бы сто лет, но рухнула из-за одного слова РИА Новости Германия празднует тридцатилетие падения Берлинской стены.
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Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
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Эмери: не знаю, сыграет ли Джака снова за «Арсенал»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери отметил, что на данный момент полузащитник Гранит Джака не готов играть за команду.
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«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
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Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.