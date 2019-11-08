Футбол

Газета.RuГазета.RuВенгер рассказал о предложении из «Баварии»

Венгер ушел в отставку с поста главного тренера "Арсенала" в 2018 году. Под его руководством лондонская команда семь раз становилась чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получал предложения возглавить "Баварию".
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