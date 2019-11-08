Футбол
Газета.RuВенгер рассказал о предложении из «Баварии»
Венгер ушел в отставку с поста главного тренера "Арсенала" в 2018 году. Под его руководством лондонская команда семь раз становилась чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получал предложения возглавить "Баварию".
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Венгер подтвердил предложение от «Баварии». Клуб дал ему неделю на размышления
Чемпионатвчера в 17:35
Венгер: «Мне поступило предложение из „Баварии“, попросили дать ответ в течение недели»
Sport24.ruвчера в 14:38
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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
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Общество
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Известия вчера в 23:23
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
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Общество
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Взгляд.ру вчера в 13:31
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
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В России научились за минуту определять поддельное вино
Коммерсантъ вчера в 20:19
Армия и оружие
Пушилин: ДНР ответит на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР ответит симметрично на введение в Петровское подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев.
Страна Советов on-line вчера в 10:30
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Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском вчера в 11:28
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.
Коммерсантъ 01:59
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
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Футбол
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Напомним, голкипер присоединился к составу «Локомотиву» в 2007 году.
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Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
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Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
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Скорая помощь является лидером по сокращению врачей
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RuNews24.ru вчера в 03:41
Политика
Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава Минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
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Полина Гагарина покинула студию «Голоса», не сумев сдержать слез
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Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Авто
В октябре российский авторынок упал на 5,2%
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 07 ноября в 05:50
Общество
Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов
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Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30