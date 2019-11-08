Венгер ушел в отставку с поста главного тренера "Арсенала" в 2018 году. Под его руководством лондонская команда семь раз становилась чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получал предложения возглавить "Баварию".

Венгер рассказал о предложении из «Баварии»

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Общество Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Происшествия СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.

Экономика Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.

Армия и оружие Пушилин: ДНР ответит на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР ответит симметрично на введение в Петровское подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Политика Президент Боливии заявил о попытке госпереворота Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна оказалась под угрозой государственного переворота.

Общество Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.

Здоровье Скорая помощь является лидером по сокращению врачей Ранее министр здравоохранения страны Вероника Скворцова информировала, что в 54 российских регионах за 2018 год стало меньше врачей.

Политика Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны Бывший глава Минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.

Авто В октябре российский авторынок упал на 5,2% В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.