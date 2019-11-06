Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер стал фаворитом на должность наставника "Баварии". Французскому специалисту сделают предложение еще до конца сезона. Как сообщает Bild, бывший тренер "Хоффенхайма" и "Лейпцига" Ральф Рангник отказался от предложения мюнхенского клуба.

Венгер стал главным претендентом на пост тренера «Баварии»

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