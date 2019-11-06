Футбол
Pravda.RuВенгер стал главным претендентом на пост тренера «Баварии»
Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер стал фаворитом на должность наставника "Баварии". Французскому специалисту сделают предложение еще до конца сезона. Как сообщает Bild, бывший тренер "Хоффенхайма" и "Лейпцига" Ральф Рангник отказался от предложения мюнхенского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 20:06, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
Футбол
«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Авто
В Россию приехал Volkswagen Touareg в новой версии
Немцы привезли к российским дилерам Volkswagen Touareg в новой версии Business с расширенным списком оборудования и привлекательной ценой.
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
Теннис
Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP
В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.
Авто
Kia представил концепт нового электрокроссовера
Компания KIA представила в Шанхае концепт нового электрического купе-кроссовера Futuron.
Происшествия
Брат солдата Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозе изнасилования
При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух.
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей
Компания Toyota представила новый компактный кроссовер Toyota Raize для японского рынка.
Происшествия
Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме
Пилот объявил тревогу об угоне самолета в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме, объясняя стажеру значения тех или иных авиационных кодов.
Общество
В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры
Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта.
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Общество
Россиян сочли неготовыми платить за перемены
Большинство россиян (59 процентов) заявили, что считают перемены в стране необходимыми.
Происшествия
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента
Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.
Футбол
«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
Происшествия
Мужчину избили до смерти и бросили на улице в Ногликах
18+ Жители улицы Чехова в Ногликах утром 6 ноября стали свидетелями ужасной картины — посреди дороги лежал труп мужчины.
Космос
В США прошли испытания космического корабля Starliner
Кино
Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы
Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.
Происшествия
В Киеве взорвали Mercedes: один человек погиб
Неизвестный установил взрывное устройство на автомобиле марки Mercedes в Киеве и привел его в действие. В результате ЧП один человек погиб.
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Кино
Колин Фаррелл и Энди Серкис могут пополнить каст нового «Бэтмена»
Экономика
WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.