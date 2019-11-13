С нетерпением жду этого нового вызова. Не только потому что я всегда интересовался анализом футбола в более широком смысле, но и потому что миссия ФИФА, как руководящего органа мирового футбола, действительно является глобальной. И я знаю, что могу внести свой вклад в нее.

70-летний француз назначен руководителем отдела по глобальному развитию футбола. Венгер будет нести ответственность за контроль и стимулирование развития игры во всем мире как среди мужчин, так и среди женщин.

Венгер стал руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола

Политика Дорожные карты по интеграции учтут интересы РФ и Белоруссии Румас отметил, что стороны все еще не смогли согласовать дорожные карты по интеграции в сфере нефти, газа и энергетики, но на это еще есть время.

Политика Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

Происшествия «Интерфакс»: задержан возможный сообщник экс-мэра Истры Вихарева Задержан предполагаемый сообщник бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева бизнесмен Алексей Деньгин, также скрывавшийся от следствия, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Футбол Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова" - задержках зарплаты игрокам и о том, в каком случае он покинет клуб.

Авто Toyota Camry получила полный привод от RAV4 Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.

Общество Штрафы за хулиганство в России могут увеличить в 5 раз Известно, что планируется увеличить сумму штрафа за хулиганство с 500-1000 руб до 3-4 тыс руб. По данным "Ведомостей", санкции за причинение оскорбления личности тоже вырастут в 5 раз.

Армия и оружие Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту Посольство РФ направило в МИД Великобритании ноту в связи с заявлением со стороны начштаба обороны королевства о российской угрозе.