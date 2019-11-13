Футбол
Sports.ruВенгер стал руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола
70-летний француз назначен руководителем отдела по глобальному развитию футбола. Венгер будет нести ответственность за контроль и стимулирование развития игры во всем мире как среди мужчин, так и среди женщин.
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С нетерпением жду этого нового вызова. Не только потому что я всегда интересовался анализом футбола в более широком смысле, но и потому что миссия ФИФА, как руководящего органа мирового футбола, действительно является глобальной. И я знаю, что могу внести свой вклад в нее.
— Арсен Венгер, французский тренерРИА Новости 10:59
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