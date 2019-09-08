Футбол

ЧемпионатЧемпионатВенгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.
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Венгер рассказал, как «Арсенал» пытался подписать Месси

Матч ТВвчера в 10:48

Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси

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Венгер рассказал, как «Арсенал» пытался подписать Месси

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Месси мог оказаться в «Арсенале» в 2003 году

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Венгер: «„Арсенал“ вел переговоры по Месси и Роналду. Лионель был неприкосновенным»

Sport24.ruвчера в 16:19
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В России будет инвентаризирована система здравоохранения

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«Единая Россия» лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай после подсчета 84,75% протоколов, набирая с 34,25% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 19:01
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В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
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Челябинским танкистам вручили черные ножи

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Шумков победил на выборах губернатора Курганской области

На выборах в Курганской области лидирует врио губернатора Вадим Шумков с 80,86% после обработки 100% протоколов.
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В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
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Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи

«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
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На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
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Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ

Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:41
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Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
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Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

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В результате прохождения тайфуна «Линлин» в городе Комсомольск-на-Амуре за сутки выпало более 80 мм осадков.
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Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени

Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
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Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17

Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
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ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
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