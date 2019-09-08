Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.

Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси

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