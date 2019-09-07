Футбол

ЧемпионатЧемпионатВенгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.
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Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси

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