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ЧемпионатЧемпионатВенгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси

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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.
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