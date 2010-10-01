Футбол
ЧемпионатВенгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
Говорит Москва 09:27
Музыка
MOT выступит на крыше Петербурга 8 сентября
NewInform 06:08
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки первых 0,1% протоколов.
Известия 14:20
Политика
Почему в России и на Украине освобожденных пленных встречали по-разному
Онлайн 812 вчера в 11:55
Авто
Авторынок Франции в августе упал на 14%
Французский авторынок в августе снизился на 14,1% и составил 129 259 автомобилей.
Тарантас Ньюс 09:48
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Избирательные участки закрылись в России в единый день голосования
Избирательные участки в единый день голосования в России закрылись в 20.00.
ФАН 13:00
Политика
Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины
Обмен удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной приветствуют в госдепартаменте США.
REGNUM 13:10
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Политика
На довыборах в Свердловской области лидирует Шипулин с 73,33%
Кандидат от "Единой России", олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин лидирует на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области с 73,33% после обработки 0,23% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 11:57
Политика
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха
Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Политика
Путин и Макрон обсудили шаги по Украине
Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон поговорили по телефону.
BFM.ru 13:09
Кино
Звезда фильма «Оно» сыграет в драме про стрельбу в школе
Невские Новости 10:07
Гаджеты
Huawei готова отказаться от технологий ARM
На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.
ГЛАС.RU 09:01
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Венома 2»
РИА Новости 11:01
Автоспорт
Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы
F1news.ru 11:58
Единоборства
Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье
Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет 05:58
Экономика
Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений
В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Фигурное катание
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях
Российская газета 13:32
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Газета.Ru 14:25
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.
Якутия 24 06 сентября в 22:00
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Космос
«Величайшая ошибка Эйнштейна», возможно, наконец исправлена
Лукас Ломбрайзер (Lucas Lombriser), ассистент-профессор теоретической физики Женевского университета, Швейцария, предлагает по-новому взглянуть на параметры, входящие в гравитационные уравнения Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, чтобы получить теоретическую оценку космологической постоянной, близко соответствующую значению, полученному на основе наблюдательных данных.
AstroNews.ru 14:12
Происшествия
СК возбудил дело против экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева
Дело о растрате Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева.
РБК 13:20
Политика
Калиматов избран главой Ингушетии
«Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович», — сообщил председатель счётной комиссии Батыр Хамхоев, озвучивая итоги тайного голосования.
Парламентская газета 05:43