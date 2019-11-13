Футбол
Бомбардир.руВенгер возглавил отдел глобального развития футбола ФИФА
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер занял должность в ФИФА. ФИФА объявила о назначении 70-летнего тренера на должность руководителя отдела глобального развития футбола.
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С нетерпением жду этого нового вызова. Не только потому что я всегда интересовался анализом футбола в более широком смысле, но и потому что миссия ФИФА, как руководящего органа мирового футбола, действительно является глобальной. И я знаю, что могу внести свой вклад в нее.
— Арсен Венгер, французский тренерРИА Новости 10:59
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Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
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