Футбол
Газета.RuВенгер рассказал о предложении из «Баварии»
Венгер ушел в отставку с поста главного тренера "Арсенала" в 2018 году. Под его руководством лондонская команда семь раз становилась чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получал предложения возглавить "Баварию".
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Венгер подтвердил предложение от «Баварии». Клуб дал ему неделю на размышления
Чемпионатвчера в 17:35
Венгер: «Мне поступило предложение из „Баварии“, попросили дать ответ в течение недели»
Sport24.ruвчера в 14:38
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