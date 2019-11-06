Футбол
RT на русскомВенгер выразил готовность возглавить «Баварию»
По информации СМИ, «Бавария» заинтересована в приглашении специалиста. 3 ноября «Бавария» отправила в отставку главного тренера команды Нико Ковача. Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение
Комсомольская правда вчера в 16:54
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Сообщается, что сервис предлагает пять моделей смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, iPhone XS и iPhone XS Max.
Игромания.ру 16:11
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Происшествия
Бронированный Mercedes подорвали в Киеве: один человек погиб
В результате погиб водитель автомобиля, ещё двое пассажиров ранены. От взрыва пострадал припаркованная неподалёку машина.
News.ru 17:59
Армия и оружие
В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне
Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.
REGNUM 18:20
Экономика
Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.
ТАСС 16:38
Наука
Российские ученые создадут всесезонное водное такси
Lenta.ru 06:58
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 11:09
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Футбол
Президент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.
Газета.Ru 06:40
Политика
Лавров заявил, что МИД РФ против лишения аккредитации Deutsche Welle
Ранее депутаты, входящие в комиссию по расследованию вмешательства в дела России, призывали МИД лишить аккредитации DW и находили в публикациях издания экстремизм.
Лениздат.Ру 08:28
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:2
На третьей минуте встречи в Москве вратарь хозяев Маоринато Гильерме не сумел зафиксировать мяч после удара Криштиану Роналду со штрафного, и тот между ног стража ворот закатился в сетку.
Газета.Ru 13:07
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe 05:10
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Экономика
Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке
АБН 04 ноября в 23:11
Происшествия
Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными
Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия 15:33
Общество
Ученые предупредили о чрезвычайной климатической ситуации во всем мире
Более 11 тыс. климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение.
ТАСС Наука вчера в 10:56
Игры
В Star Wars Jedi: Fallen Order нельзя будет отрубать конечности людям
Создатели игры дали комментарий насчет того, почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нельзя будет разрубить человека или отрубить ему конечность.
Goroday.ru 13:48
Экономика
МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса
По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
РБК 12:58
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Технологии
Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла
Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.
CNews вчера в 08:39