Футбол

RT на русскомRT на русскомВенгер выразил готовность возглавить «Баварию»

По информации СМИ, «Бавария» заинтересована в приглашении специалиста. 3 ноября «Бавария» отправила в отставку главного тренера команды Нико Ковача. Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны.
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