С нетерпением жду этого нового вызова. Не только потому что я всегда интересовался анализом футбола в более широком смысле, но и потому что миссия ФИФА, как руководящего органа мирового футбола, действительно является глобальной. И я знаю, что могу внести свой вклад в нее.

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер займёт руководящий пост в департаменте по глобальному развитию футбола в ФИФА. В компетенции 70-летнего француза будет находиться множество вопросов.

Венгер занял пост руководителя по глобальному развитию футбола в ФИФА

Происшествия Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Политика В Киеве представили три направления по возвращению Крыма «Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.

Происшествия В Крыму пропала пятилетняя девочка Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Происшествия Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Футбол Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.

Шоу-бизнес Собчак ответила на критику Михалкова На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Игры Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.

Политика Правительство Молдавии отправили в отставку Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».

Происшествия На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.

Спорт ВАДА сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло новую редакцию кодекса, в котором сокращён срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Энергетика Нефть резко подорожала на комментариях главы ОПЕК Предложение нефти со стороны производителей за пределами ОПЕК может «резко» снизиться, сообщил генсек Картеля Мохаммед Баркиндо.

Футбол Бернарду Силва дисквалифицирован на 1 матч за расизм Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на 1 матч за «расистский» твит в отношении партнёра по команде Бенжамена Менди, сообщает журналист The Mirror Дэвид МакДоннелл.

Общество Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте» В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.

Политика Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.

Политика WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

Политика Песков оценил вероятность проведения встречи Путина с Зеленским Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано говорить о проведении двусторонней встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Происшествия Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу Ольга Алисова, насмерть сбившая в 2017 году шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, вышла на свободу.

Общество Ценные исторические здания затопило в Венеции Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 м. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что собору Святого Марка нанесен значительный ущерб.

Происшествия Вандалы в Киеве разрушили витрину магазина российской сети На магазин российской обувной сети Carlo Pazolini в украинской столице напали вандалы. По данным полиции, витрина была расстреляна.

Футбол «Бавария» хочет вернуть Гвардиолу Испанский специалист Хосеп Гвардиола следующим летом может вернуться в немецкую Бундеслигу, где интерес к нему проявляет мюнхенская «Бавария», об этом информирует издание Sport Bild.

Культура Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.