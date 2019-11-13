Футбол
Евро-футбол.руВенгер занял пост руководителя по глобальному развитию футбола в ФИФА
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер займёт руководящий пост в департаменте по глобальному развитию футбола в ФИФА. В компетенции 70-летнего француза будет находиться множество вопросов.
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С нетерпением жду этого нового вызова. Не только потому что я всегда интересовался анализом футбола в более широком смысле, но и потому что миссия ФИФА, как руководящего органа мирового футбола, действительно является глобальной. И я знаю, что могу внести свой вклад в нее.
— Арсен Венгер, французский тренерРИА Новости 10:59
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