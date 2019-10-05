Политика
BFM.ruВенгрия изымает выданные украинцам паспорта
Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины. Москаль пояснил схему мошеннического получения венгерских документов.
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Полиции дано указание — если человек показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка — документ забирается.
— Геннадий Москаль, украинский генерал-лейтенантВести.Ru 05:55
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