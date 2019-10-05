Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами. Об этом рассказал бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире ObozTV.

Политика Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.

Политика В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.

Происшествия В Подмосковье убили 17-летнюю студентку Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Армия и оружие В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Транспорт УГИБДД Москвы призвало автомобилистов подготовиться к выпадению снега Столичное управление Госавтоинспекции призвало водителей заранее подготовиться к снегу, который может выпасть в ночь на понедельник в Москве.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.

Авто УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Политика Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Происшествия На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Авто Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске Ранее, в 2017 году, о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.

Политика В Греции посетовали США на незаконные действия Турции у берегов Кипра Глава греческого кабинета министров Кириакос Мицотакис в ходе встречи с главой американского внешнеполитического ведомства Майком Помпео заявил, что в Афинах ждут реакции Вашингтона на противозаконные действия Анкары в исключительной экономической зоне Кипра.