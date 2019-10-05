Политика

ИзвестияИзвестияВенгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами. Об этом рассказал бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире ObozTV.
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Экс-губернатор Закарпатья рассказал об изъятии выданных украинцам паспортов Венгрии

Коммерсантъ07:32

Венгрия массово забирает выданные украинцам паспорта

Газета.Ru03:38

Украинцев массово лишают венгерских паспортов

Вести.Ru05:55

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На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии

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Российская газета вчера в 11:54
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Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
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Накануне.Ru 03 октября в 14:44
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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
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Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф извинился за то, что назвал кавказских женщин «хачухами»

Гуф извинился за то, что назвал кавказских женщин «хачухами».
Весьма 07:07
Шоу-бизнес

Стоцкая объяснила отказ от ДНК-теста на родство сына с Киркоровым

"Все равно не поверят", - объяснила она. Стоцкая высказалась об отношениях с Киркоровым и слухах о сыне от певца в интервью Алле Довлатовой.
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Армия и оружие

Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Политика

В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
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Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после слов Путина о ней

News.ru 03 октября в 19:59
Авто

УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели

Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 07:20
Экономика

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском 02 октября в 23:01
Политика

Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Происшествия

На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
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Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
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Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина

В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
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Авто

Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске

Ранее, в 2017 году, о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
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В Греции посетовали США на незаконные действия Турции у берегов Кипра

Глава греческого кабинета министров Кириакос Мицотакис в ходе встречи с главой американского внешнеполитического ведомства Майком Помпео заявил, что в Афинах ждут реакции Вашингтона на противозаконные действия Анкары в исключительной экономической зоне Кипра.
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Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

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Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей

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Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
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