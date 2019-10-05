Политика

ИзвестияИзвестияВенгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами. Об этом рассказал бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире ObozTV.
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Украинцев массово лишают венгерских паспортов

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РБК04:59

Венгрия отзывает выданные украинцам паспорта

Говорит Москва03:54
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