Политика
ИзвестияВенгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами. Об этом рассказал бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире ObozTV.
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Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
iReactor 03 октября в 17:10
Экономика
Выплата пенсионерам от 5 до 15 тысяч единовременно: дано разъяснение
Отмечается, что выплата полагается гражданам от Пенсионного фонда РФ. Единовременно пенсионеры могут получить от 5 до 15 тысяч рублей.
Primpress.ru вчера в 05:10
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru 02 октября в 22:19
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Происшествия
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»
Российская газета 10:18
Политика
Медведев провел встречу с Раулем Кастро
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии этой страны Раулем Кастро.
Газета.Ru 03 октября в 17:30
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК вчера в 12:13
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Политика
Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.
МР7.ру вчера в 00:15
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Политика
Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете
Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
Новостной фронт 05:18
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Шоу-бизнес
Лада Дэнс устроила танцы на шпильках
Певица Лада Дэнс показала пластичные движения в танце на высокой шпильке.
Дни24 10:59
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53
Футбол
Спортивный директор «Зенита» – о трансфере Осорио: «Было бы здорово, если бы все переговоры проходили именно так»
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, как прошли переговоры по трансферу защитника «Порту» Йордана Осорио.
Матч ТВ 08:48
Армия и оружие
Турция заявила о готовности начать военную операцию в Сирии
4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам.
Известия 07:02
Политика
Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения.
WMJ.ru вчера в 17:29
Космос
Эксперты NASA рассказали о новых планах по спасению бура зонда InSight
В ближайшие недели посадочная платформа InSight, которая уже почти год изучает Марс, попытается еще раз вытащить застрявший в марсианском грунте бур HP3.
ТАСС Наука вчера в 05:13
Экономика
В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу
Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.
РБК 10:45
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Армия и оружие
ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе
Украинские силовики пытаются саботировать разведение сил в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:31
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Футбол
Божович назвал «Сочи» «Зенитом-2»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Сочи».
Нева Спорт 03 октября в 15:24
Футбол
Матч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24.
Газета.Ru 03 октября в 16:21
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46