Политика

ИзвестияИзвестияВенгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами. Об этом рассказал бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире ObozTV.
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Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье

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Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

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Венгрия отзывает выданные украинцам паспорта

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